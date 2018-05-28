Суд в Москве заочно арестовал депутата украинской Рады Геращенко

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу депутата Верховной Рады, члены коллегии Министерства внутренних дел Украины и бывшего советника главы ведомства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
По словам собеседницы издания, суд вынес свой вердикт еще 22 мая. Геращенко в качестве меры пресечения избран арест сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России.
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