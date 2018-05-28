Суд в Москве заочно арестовал депутата украинской Рады Геращенко

Экс-советнику главы МВД Украины инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу депутата Верховной Рады, члены коллегии Министерства внутренних дел Украины и бывшего советника главы ведомства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По словам собеседницы издания, суд вынес свой вердикт еще 22 мая. Геращенко в качестве меры пресечения избран арест сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России.

Украинскому парламентарию инкриминируется совершение деяний, предусмотренных статьей Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети Интернет».

Причиной для возбуждения дела в октябре 2015 года стала запись народного депутата в социальной сети Facebook. Тогда он призвал своих читателей сообщать любую информацию о российских военных, принимающих участие в операции на территории Сирии.