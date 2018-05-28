Минобороны РФ назвало ложной информацию о перехвате самолетов Израиля над Ливаном

О появлении российских самолетов над Ливаном сообщали не только израильские издания, но и ливанские СМИ, а также местные жители.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ назвало ложной информацию о перехвате российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 израильских истребителей F-16 в небе над Ливаном, передает ТАСС.

В военном ведомстве сведения, распространенные газетой The Times of Israel, охарактеризовали как «дилетантскую глупость» и заявили, что Су-34 не используются для перехвата и не действуют в воздушном пространстве Ливана.

Ранее израильское издание сообщило о том, что российские самолеты некоторое время сопровождали израильские над территорией Ливана, несмотря на наличие механизма по предотвращению конфликтов. Инцидент будто бы имел место утром сегодняшнего дня, 28 мая, у ливанского города Триполи, отмечает РБК.

Накануне о появлении российского Су-34 над Ливаном писал местный ресурс Al Masdar. Сегодня один из местных жителей снял самолет ВКС РФ на видео. По версии газеты Hadashot, российские истребители могли случайно проникнуть в ливанское воздушное пространство из-за непогоды.