Минобороны РФ назвало ложной информацию о перехвате самолетов Израиля над Ливаном

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ назвало ложной информацию о перехвате российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 израильских истребителей F-16 в небе над Ливаном, передает ТАСС.
В военном ведомстве сведения, распространенные газетой The Times of Israel, охарактеризовали как «дилетантскую глупость» и заявили, что Су-34 не используются для перехвата и не действуют в воздушном пространстве Ливана.
Ранее израильское издание сообщило о том, что российские самолеты некоторое время сопровождали израильские над территорией Ливана, несмотря на наличие механизма по предотвращению конфликтов. Инцидент будто бы имел место утром сегодняшнего дня, 28 мая, у ливанского города Триполи, отмечает РБК.
Накануне о появлении российского Су-34 над Ливаном писал местный ресурс Al Masdar. Сегодня один из местных жителей снял самолет ВКС РФ на видео. По версии газеты Hadashot, российские истребители могли случайно проникнуть в ливанское воздушное пространство из-за непогоды.
#حربي_بالأجواء من المنية طيران حربي لم يعرف لمن بعد و عل الارجح طيران روسي pic.twitter.com/fKtknLP42S— Abdallah Samra (@AbdallahSamra92) May 27, 2018
Следующая новость
Необходимо уровень жизни на селе по доступности социальных услуг поднять до городского, отметил глава парламента республики.
Издание Сергея Ермолаева «Казань. Фантазии и реальность» включает работы 32 фотографов и художников.
Главам поселений рассказали о формах государственной поддержки хозяйств.
Видеоролик, записанный моделью, в котором она рассказывает о нападении, появился в соцсетях.
Слабое участие районов в грантовых программах Ришат Хабипов назвал в том числе недоработкой глав поселений с населением.
В Ново-Савиновском районе города дорогу не поделили две отечественные легковушки.
28 маяИльдар Гильмутдинов – о проекте закона по родным языкам: «В первом чтении в таком виде законопроект не должен приниматься»
28 маяЛазерное шоу на стенах Кремля, чемпионский автобус и медали из рук Третьяка: что увидят зрители на чествовании «Ак Барса»?