Новый фотоальбом о Казани открывается космической фотографией

Издание Сергея Ермолаева «Казань. Фантазии и реальность» включает работы 32 фотографов и художников.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Казанской ратуше прошла презентаций новой книги фотографа Сергея Ермолаева «Казань. Фантазии и реальность». Сборник работ 32 фотографов и художников Татарстана, Москвы, Франции открывает снимок Казани из космоса, сделанный специально для издания космонавтом Сергеем Рязанским.

Как рассказал сам составитель новой книги, изначально сборник предназначался для тех, кто впервые приедет в столицу Татарстана. Действительно, в городе скоро появится много таких гостей – они приедут посмотреть на игры чемпионата мира по футболу.

«Но в процессе работы выяснилось, что книга интересна и тем, кто всю жизнь прожил в Казани. Особенность издания состоит в том, что я собрал самые свежие фотографии и картины с видами города. Это не работы пяти- или десятилетней давности, многие фотографии сделаны буквально осенью прошлого года», – пояснил на открытии Ермолаев.

Вторая отличительная черта издания – гармоничное соседство фоторабот с репродукциями казанских художников. «Сергей сам отобрал несколько моих снимков в интернете. И я вижу, что проект удался, ведь ему удалось собрать самые сливки творческой интеллигенции республики. Здесь только чистое творчество, сотканное из разных направлений. Разные взгляды на один город, которые, как мозаичное полотно, любовно собраны автором издания. Я считаю, что подобные проекты необходимо продолжать. Например, показать не только природную и архитектурную красоту Казани, но и ее индустриальную мощь», – уверен один из соавторов сборника, фотограф ИА «Татар-информ» Рамиль Гали.

По словам Сергея Ермолаева, идею создания сборника ему подсказал художник из Татарстана Ринат Анимаев, который сейчас живет и творит во Франции. Он прислал свои последние впечатления от Казани – картину с вольными весенними скакунами на фоне минаретов мечетей. Естественно, что эта картина также вошла в книгу.

Помимо него среди соавторов издания – заслуженный художник России Ильяс Айдаров и Григорий Эйдинов, художник-постановщик одного из фильмов Андрея Тарковского Рашит Сафиуллин и реставратор Московского и Казанского Кремля Андрей Бринцев, автор проекта «Полет над Россией» Сергей Фомин и турецкий фотограф Туна Акчай, художник-наивист Альдрид Шаймарданов и фотохудожница из Москвы Ксения Исакова, а также многие другие замечательные художники и фотографы.