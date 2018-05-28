Видеоролик, записанный моделью, в котором она рассказывает о нападении, появился в соцсетях.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани назначена проверка после публичного заявления модели о нападении на нее полицейских, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Виктория Буянцева записала видеоролик, который разместила в соцсетях. Девушка рассказала, что они с матерью прогуливались недалеко от дома, когда к ним подошли стражи порядка. По заявлению девушки, полицейские якобы хватали ее за руку и пытались отнять сумку.

Сразу после этого была назначена проверка инцидента.

Позже девушка обратилась в следственные органы с заявлением.

Проверка УМВД России по Казани установит все обстоятельства инцидента, соответствие действительности информации, представленной на некоторых интернет-ресурсах, а также даст оценку законности и правомерности действий сотрудников полиции.