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Татар-информ

28 мая 2018, 20:20

Экономика и финансы

Газпром потребовал отменить решение суда по спору с Нафтогазом

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В Газпроме установили, что значительную часть решения суда написал не арбитр, а иное лицо.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитражного суда по транзитному контракту с Нафтогазом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

В Газпроме установили, что значительную часть решения суда написал не арбитр, а иное лицо.

«Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», — говорится в сообщении компании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд Евросоюза отклонил иск «Нафтогаза» по доступу «Газпрома» к OPAL.

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