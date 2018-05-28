Газпром потребовал отменить решение суда по спору с Нафтогазом

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитражного суда по транзитному контракту с Нафтогазом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
В Газпроме установили, что значительную часть решения суда написал не арбитр, а иное лицо.
«Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», — говорится в сообщении компании.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд Евросоюза отклонил иск «Нафтогаза» по доступу «Газпрома» к OPAL.
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