СМИ: Российские истребители перехватили израильские самолеты над Ливаном

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Истребители-бомбардировщики Су-34, принадлежащие ВКС России, сопроводили два израильских истребителя F-16 над Ливаном вопреки наличию механизмов по предотвращению израильско-российских конфликтов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.
Как отмечает издание, израильские самолеты изменили курс.
Данные о перехвате не подтвердили ни Израиль, ни Россия.
Как отмечают израильские СМИ, российские самолеты могли принимать участие в учениях над Средиземным морем и вошли в небо над Ливаном из-за плохих погодных условий.
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