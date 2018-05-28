ДТП с участием пикапа и автобуса произошло сегодня около четырех часов вечера на улице Полярные Зори.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Жертвой страшной аварии в центре Мурманска стал один человек, сообщает РИА Новости.

Смертельное ДТП, участниками которого стали автобус и пикап «Ниссан», произошло сегодня в 16:20 на улице Полярные Зори.

По предварительным данным, водитель «Ниссана» по невыясненным причинам вылетел на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в автобус.

В результате аварии погиб водитель пикапа. Еще десять человек, в том числе водитель автобуса и пассажир «Ниссана», получили различные травмы.