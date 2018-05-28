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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Жертвой страшной аварии в центре Мурманска стал один человек, сообщает РИА Новости.
Смертельное ДТП, участниками которого стали автобус и пикап «Ниссан», произошло сегодня в 16:20 на улице Полярные Зори.
По предварительным данным, водитель «Ниссана» по невыясненным причинам вылетел на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в автобус.
В результате аварии погиб водитель пикапа. Еще десять человек, в том числе водитель автобуса и пассажир «Ниссана», получили различные травмы.
Слабое участие районов в грантовых программах Ришат Хабипов назвал в том числе недоработкой глав поселений с населением.
В Ново-Савиновском районе города дорогу не поделили две отечественные легковушки.
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
Слушателями лекции стали госслужащие – представители республиканского кабмина и Аппарата Президента РТ.
Авария произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Чистопольская и Меридианная.
Кооперативы могли бы оказать поддержку сельскому населению, считает глава республиканского парламента.
Круглый стол фестиваля «Духов день в Суконной слободе» вызвал жаркие споры о значении фольклора в жизни современного человека.
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