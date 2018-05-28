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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В ДТП на перекрестке улиц Чистопольская и Меридианная пострадал 36-летний водитель «Лады Калины», сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня вечером в Ново-Савиновском районе Казани произошло серьезное ДТП.
Участниками аварии на пересечении улиц Чистопольская и Меридианная стали два отечественных автомобиля – «Лада Калины» и «Лада» 10-й модели.
По предварительным данным, 20-летний водитель «десятки» начал движение на зеленый сигнал светофора, не позволив завершить маневр «Калине», за рулем которой находился 36-летний мужчина.
От удара «Лада Калина» опрокинулась на крышу. В результате аварии водитель «перевертыша» получил травму руки.
Степень вины обоих водителей предстоит установить инспекторам ГИБДД.
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