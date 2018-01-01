В Совфеде прокомментировали идею Польши разместить у себя базу США

Российское дипломатическое сообщество пытается убедить Польшу отказаться от идеи размещения базы.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Минобороны РФ примет меры в случае размещения в Польше американской военной базы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Совета Федерации Евгений Серебренников, сообщает РИА Новости.

По его словам, Российское дипломатическое сообщество пытается убедить Польшу отказаться от этой идеи. «Но, несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию, и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся», — сказал Серебренников.

Подробности проводимых мероприятий сенатор не привел, но отметил их направленный на безопасность страны характер.

Кроме того, Серебренников заявил, что закрепление сил НАТО у границ России «нежелательно и незаконно».