Игорь Манн прочитал лекцию о саморазвитии в Доме Правительства РТ

Слушателями лекции стали госслужащие – представители республиканского кабмина и Аппарата Президента РТ.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Российский маркетолог и экономист Игорь Манн прочитал лекцию «Номер один: Как быть лучшим в том, что вы делаете» в Доме Правительства Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поблагодарил Манна за визит. Слушателями лекции стали представители республиканского кабмина и Аппарата Президента РТ.

В ходе лекции Игорь Манн рассказывал о личностном росте, саморазвитии и икигай — смысле жизни по-японски. Так, он призвал слушателей не опаздывать на встречи, следить за внешним видом, уметь мотивировать окружающих и находить к ним индивидуальный подход.

Игорь Манн также является автором нескольких книг, которые посвящены личной эффективности, клиентоориентированности и маркетингу.