Игорь Манн прочитал лекцию о саморазвитии в Доме Правительства РТ

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Российский маркетолог и экономист Игорь Манн прочитал лекцию «Номер один: Как быть лучшим в том, что вы делаете» в Доме Правительства Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поблагодарил Манна за визит. Слушателями лекции стали представители республиканского кабмина и Аппарата Президента РТ.
В ходе лекции Игорь Манн рассказывал о личностном росте, саморазвитии и икигай — смысле жизни по-японски. Так, он призвал слушателей не опаздывать на встречи, следить за внешним видом, уметь мотивировать окружающих и находить к ним индивидуальный подход.
Игорь Манн также является автором нескольких книг, которые посвящены личной эффективности, клиентоориентированности и маркетингу.
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