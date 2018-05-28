Международный аэропорт «Казань» перевез миллион пассажиров в 2018 году

В прошлом году миллионный пассажир был зарегистрирован в июне.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» с начала года перевез миллион пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Это является своего рода рекордом для воздушной гавани. В 2017 году аналогичный объем пассажиропотока был зарегистрирован в июне.

Рекорд объясняется увеличением пассажиропотока на внутренних и международных рейсах. Количество желающих путешествовать самолетами в первом случае увеличилось на 25 процентов, во втором — на 52. Среди популярных маршрутов — Анталья и Дубай.

В целом с начала текущего года воздушная гавань перевезла на 32 процента больше пассажиров, чем в аналогичный период прошлого года.