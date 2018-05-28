Медведев распределил обязанности между своими заместителями

Премьер-министр РФ подписал документ, закрепляющий за 10 вице-премьерами нового кабмина их полномочия.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о распределении обязанностей между вице-премьерами, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать финансово-экономическую политику страны, включая нацпроекты по малому бизнесу, занятости и международной кооперации.

Татьяна Голикова будет осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор и контролировать защиту прав потребителей. В ведении Голиковой также оказались нацпрограммы по демографии, здравоохранению, образованию и науке.

Максим Акимов будет курировать выполнение нацрограммы «Цифровая экономика» и проекта по созданию безопасных автодорог.

Курировать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс будет Алексей Гордеев.

Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и российской Арктики.

Юрий Борисов будет отвечать за ОПК, Дмитрий Козак — за промышленность и топливно-энергетический комплекс, а Ольга Голодец займется вопросами культуры, спорта и туризма.

Жилье, городская среда, строительство и ЖКХ, а также развитие регионов относятся к ведению Виталия Мутко. Он также отвечает за сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

Константин Чуйченко в должности вице-премьера и руководителя аппарата Правительства РФ будет курировать работу кабмина, заниматься госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ.