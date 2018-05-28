Медведев распределил обязанности между своими заместителями

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о распределении обязанностей между вице-премьерами, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать финансово-экономическую политику страны, включая нацпроекты по малому бизнесу, занятости и международной кооперации.
Татьяна Голикова будет осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор и контролировать защиту прав потребителей. В ведении Голиковой также оказались нацпрограммы по демографии, здравоохранению, образованию и науке.
Максим Акимов будет курировать выполнение нацрограммы «Цифровая экономика» и проекта по созданию безопасных автодорог.
Курировать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс будет Алексей Гордеев.
Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и российской Арктики.
Юрий Борисов будет отвечать за ОПК, Дмитрий Козак — за промышленность и топливно-энергетический комплекс, а Ольга Голодец займется вопросами культуры, спорта и туризма.
Жилье, городская среда, строительство и ЖКХ, а также развитие регионов относятся к ведению Виталия Мутко. Он также отвечает за сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.
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