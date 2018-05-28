Фото: казань.16.мвд.рф
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Отдел полиции «Московский» отметил новоселье, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.
Сегодня в торжественной обстановке был открыл отремонтированный ОП №5 «Московский», который расположился в доме №7б по улице Сабан.
Поздравить полицейских с новосельем приехал мэр Казани Ильсур Метшин и министр внутренних дел РТ, генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.
Ремонт в здании будущего отдела полиции началась еще в 2017 году. В помещении нового ОП, площадью 1442 кв. метра, обновили полы, поменяли двери и покрасили стены.
Как сообщается на сайте мэрии Казани, в честь новоселья Артем Хохорин презентовал руководству отдела ключи от нового автомобиля «Лада Гранта», который пополнил полицейский автопарк.
Завершающим аккордом торжества стала передача представителем подрядной организации символических ключей от нового здания начальнику отдела полиции «Московский» Ильясу Нургалееву.
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В открытии отремонтированного помещения приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.
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