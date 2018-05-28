В Казани открылась выставка о становлении ТАССР

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 28 мая в Музее истории государственности Татарстана открылась выставка «Время и бремя перемен: хронология становления Татарской Республики в 1918 – 1920 гг.», сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Экспозиция рассказывает о процессе становления ТАССР на фоне разноплановых событий, произошедшей в стране в первой трети 20 века.
Гости выставки могут увидеть широкий круг архивных документов, фотографий, плакатов, газет, брошюр и книг, освещающих основные этапы развития татарского политического движения в 1918 – 1920 годы.
Выставку подготовили сотрудники Государственного комитет по архивному делу РТ, Государственного архива Татарстана и России, а также работники Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского КФУ.
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