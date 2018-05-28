Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из App Store

Ведомство намерено прекратить распространение мессенждера на территории России.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить из App Store приложение Telegram. Соответсвующая информация размещена на сайте ведомства.

Регулятор направил в офис американской компании требование прекратить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера для россиян.

Кроме того, в письме Роскомнадзор попросил Apple в кратчайшие сроки проинформировать о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблем. В противном случае ведомство намерено принять меры по «нарушению функционирования» этих сервисов, говорится в сообщении РКН.