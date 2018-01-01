Выдающийся оперный певец Мати Пальм скончался в Эстонии

Бас-баритон Мати-Йоханнес Пальм стажировался в Московской консерватории, в Ла Скала в Милане, в Берлинской «Комише опер».

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 28 мая, на 77-м году жизни скончался выдающийся эстонский оперный певец Мати Пальм, передает РИА Новости.

Причиной смерти стала болезнь, диагноз не раскрывается. Похороны пройдут на родине певца.

Бас-баритон Мати-Йоханнес Пальм стажировался в Московской консерватории, в Ла Скала в Милане, в Берлинской «Комише опер». С 1969 года стал солистом Эстонской национальной оперы, также являлся солистом Берлинской Национальной Оперы и аргентинского театра Колон.

Пальм был профессором Эстонской Академии Музыки и Театра Мати Пальм. Его репертуар включал более 60 оперных партий и 600 концертных произведений. Он также исполнял произведения эстонских композиторов и дал более 400 сольных концертов.

Мати Пальм удостоился званий заслуженного артиста Эстонской ССР (1974), народного артиста Эстонской ССР (1980), становился лауреатом Государственной премии СССР (1982).

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