Фарид Абдулганиев: «Закладка камня происходит в священный месяц Рамадан – это уже хороший признак»

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Фото: nabchelny.ru, Эльвира Мухаметдинова
(Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухметдинова). Министр экономики РТ Фарид Адбулганиев принял участие в церемонии закладки первого камня в основание завода по производству стиральных машин Haier, который станет первым резидентом одноимённого китайского индустриального парка общей площадью в 127 гектаров.
В торжестве также приняли участие генконсул КНР в Казани господин У Инцинь, вице-президент компании Haier Шу Хай.
Перед торжеством гостей ознакомили с проектом технопарка. Как выяснилось, на территории современного индустриального парка Haier, кроме 12 заводов, разместятся бизнес-центр, спортивный комплекс, медицинский центр, магазин и общежитие для сотрудников.
После производства по выпуску стиральных машин сюда войдут предприятия по выпуску электрокухонного оборудования, морозильников, телевизионного оборудования, а также заводы поставщики сырья и комплектующих, в том числе планируется наладить выпуск штампованных деталей, а также деталей из пластика и пенопласта. Помимо промышленных объектов Haier построит в Набережных Челнах для собственных нужд логистический комплекс и R&D-центр (НИОКР), где будут разрабатываться новые модели специально для российского рынка.
«Мы заинтересованы в том, чтобы новый завод заработал, как можно быстрее, — сообщила заместитель руководителя исполкома города Наталья Кропотова. — Поскольку он даст 385 новых рабочих мест, обеспечит работников достойной зарплатой, которая, если судить по производству холодильников, будет выше средней по городу. У челнинцев появится возможность освоить высокотехнологичное оборудование и современные технологии».
В строительство завода стиральных машин будет вложено 3 млрд 900 млн рублей, сообщил вице-президент Haier Electrical Appliance Industry Group Шу Хай. Завод рассчитан на выпуск 500 тысяч единиц техники в год. По словам вице-президента, компания вкладывает в проект собственные средства и планирует выйти на уровень окупаемости через семь лет.
По словам представителей компании Haier, сейчас идет выбор генерального подрядчика для строительства завода. После этого сразу же встанет вопрос набора и обучения персонала на завод. Следуя опыту завода по производству холодильников, первая группа работников в количестве 30 человек будет набрана уже в ближайшие месяцы. И она отправится для обучения в Китай.
Завод по производству стиральных машин будет занимать 53 тысячи квадратных метров парка. На церемонии руководство китайской компании отметило, что это первый их завод по производству стиральных машин в Европе.Создание российского индустриального парка и завода стиральных машин поможет Haier осуществить скачок от «экспорта продуктов» до «экспорта заводов», подчеркнули представители компании.
Перед церемонией закладки первого камня гости осмотрели выставку продукции компании Хайер из числа той, которая будет выпускаться в китайском технопарке. Тут были представлены и стиральные машины различных модификаций, в том числе и с функцией обработки белья паром, телевизоры, водонагреватели, кондиционеры и т.д.
«Мы будем оказывать реализации проекта всестороннюю поддержку, — сказал во время торжественной части мэр города Наиль Магдеев. — И уверены, что в следующем году уже сможем увидеть стиральные машины, на которые будет указано, что продукция сделана в Татарстане, Набережных Челнах».
«Слово „хайер“ на татарском языке имеет несколько значений. Это и приветствие, и милость, которая дается Богом и людьми. И действительно — сегодня происходит благое событие. Неслучайно оно совпало со священным месяцем Рамадан. Мы уверены, ваши помыслы светлы и чисты. Они нацелены на достижение поставленных задач. И нет сомнения, что своими действиями вы принесете пользу и городу, и республике. А первым существенным вкладом в нашу экономику станут те 600 рабочих мест, которые будут созданы на заводе. Радует и тот факт, что непостроенный еще завод уже получает первые заказы на поставку своей продукции. Это означает, что рынок ждет вашу продукцию, она будет востребована», — сказал в приветственном слове министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.
Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани господин У Инцинь сообщил, что китайско-российские отношения переживают лучший период. И подобные события, как закладка первого камня в основание завода по производству стиральных машин, тому подтверждение.
Затем почетные гости взяли лопаты и сделали несколько символических взмахов, насыпая в основание первого камня белый камский песок. Их также попросили оставить автографы на лопатах, которыми они пользовались.
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