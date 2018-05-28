Пивзавод «Белый Кремль» запустят 25 июля

В Чистополь уже поступило немецкое оборудование фирмы Krones для татарстанского пивоваренного завода.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Пивоваренный завод «Белый Кремль» запустят 25 июля, сообщает пресс-служба АО «Татспиртпром».

В прошлые выходные в порт Чистополя поступило немецкое оборудование фирмы Krones. На нем в скором времени будут отлажены основные этапы пивоваренного процесса.

«Прибывшее оборудование представляет собой танки (емкости), в которых пиво будет дозревать (цилиндроконический бродильный танк), а затем, после фильтрации, храниться вплоть до подачи на линию розлива (танки форфасного цеха). Всего ожидается прибытие 16 танков, общим весом более 350 тонн», — говорится в сообщении.

На заводе будет производиться классическое, живое, крепкое пиво — светлые и темные сорта низового брожения. Собственная ассортиментная линейка компании представлена брендами: «Старая Казань», CZ, «Кама», «Жигулевское» и флагманским «Белый Кремль». Кроме того, на пивзаводе будут выпускать продукцию лицензиара König Ludwig International под брендами Kaltenberg и König Ludwig.