Трехлетняя дочь Татьяны Навки скопировала ее знаменитый образ Кармен

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Фото: www.instagram.com
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка показала трехлетнюю дочь Надю на первых показательных выступлениях.
Для своего первого номера Надежда скопировала знаменитый образ мамы – стиль Кармен. «Узнаете??!! Наши первые показательные выступления! Кармен моя, любимая!» – написала Навка под публикацией (пунктуация авторов здесь и далее соблюдена – прим. Т-и).
«Это было настолько душевно, трогательно и незабываемо!!!» – поделилась своим восторгом мама, и пообещала выложить видео выступления позднее.
Поклонники отметили, что сходство двух барышень очевидно.
«Какая лапочка. Умница большая. Всего тебе хорошего и успехов в нелегком, но красивом виде», «Папина дочка», «Куколка!», «Надюша чудесно выглядит в этом костюме! Действительно, в голову приходит мамин образ! И настолько интересный ребенок, что хочется пожелать новых рекордов для своей страны!!!! А маме нескончаемой энергии в реализации всех планов!!!!» – написали поклонники.
Навка воспитывает двоих дочерей – старшая Александра рождена в браке с Александром Жулиным, младшая – Надежда появилась на свет три года назад от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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