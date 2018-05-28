В Казани пройдет детское первенство по фигурному вождению велосипедов

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Детский велосезон в Казани откроется первенством города по фигурному вождению велосипедов, сообщает пресс-служба мэрии.
Участникам соревнований предстоит на велосипеде проехать специальные фигуры, установленные на площадке с твердым покрытием. Юные велосипедисты пройдут различные препятствия, в том числе ворота, змейку, качели, восьмерку, доску, перестановку стакана, сдвоенные доски и стоп-линию.
Зрители и участники мероприятия увидят показательные выступления велоспортсменов, смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах.
Соревнования пройдут на площадке торгового центра «МЕГА». В них примут участие велосипедисты от 7 до 16 лет из Казани, Набережных Челнов и Зеленодольска.
Победителей наградят медалями, грамотами и ценными призами.
Соревнования начнутся 2 июня в 11.00 по адресу: пр. Победы, 141.
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