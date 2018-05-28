20 тысяч рублей заплатит казанская микрофинансовая организация, донимавшая клиентку СМС-рассылкой

Коллекторы отправляли должнице более 20 сообщений в месяц с требованиями вернуть долг.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 20 тысяч рублей заплатит микрофинансовая организация в Казани, донимавшая клиентку СМС-рассылкой, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

С жалобой на назойливую СМС-рассылку от микрофинансовой организации в УФССП России по РТ обратилась жительница Казани.

Она предоставила приставам детализацию звонков и скриншоты с телефона, из которых стало понятно, что организация отправляла ей более 20 сообщений в месяц.

Такие действия микрофинансовой организации грубо нарушают Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Ново-Савиновский районный суд Казани признал компанию виновной в нарушении закона и привлек к административной ответственности, назначив коллекторам штраф в размере 20 тысяч рублей.