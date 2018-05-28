В Болгаре прошел чемпионат по мини-лапте среди мужчин

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 25 — 27 мая в Болгаре прошел чемпионат РТ по мини-лапте среди мужских команд сельских районов по программе XV сельской Спартакиады «Сәламәтлек» РТ.
В соревнованиях участвовали команды из 13 сельских районов республики. В общем объеме принимали участие около 100 человек.
После трех дней соревнований в командном зачете первое место заняла команда из Спасского района, второе место — из Алексеевского, третье — команда из Нижнекамского района.
Победители соревнований наградили дипломами, медалями и кубками.
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