Команда «КАМАЗ-мастер» отправила на «Ралли Казахстан-2018» два грузовика

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Два грузовика «КАМАЗ-мастера» стартовали в «Ралли Казахстан-2018», который стартовал в Мангистау, сообщает пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
В шестидневном ралли участвуют экипажи Андрея Каргинова и Сергея Куприянова. Руководство «КАМАЗ-мастера» нашло эти соревнования полезными для отработки технических новинок в машинах и тренировки экипажей накануне «Шелкового пути», стартующего в июле.
Гонка стала пятым этапом Кубка мира по ралли-рейдам, но грузовики стартуют в рамках национального зачета страны. Ралли будет состоять из шести этапов, протяженность всех скоростных участков — 1900 километров из 2500 общей дистанции трассы.
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