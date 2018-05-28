Команда «КАМАЗ-мастер» отправила на «Ралли Казахстан-2018» два грузовика

Экипажи Андрея Каргинова и Сергея Куприянова стартовали на ралли «Казахстан», который будет проходить шесть дней.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Два грузовика «КАМАЗ-мастера» стартовали в «Ралли Казахстан-2018», который стартовал в Мангистау, сообщает пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

В шестидневном ралли участвуют экипажи Андрея Каргинова и Сергея Куприянова. Руководство «КАМАЗ-мастера» нашло эти соревнования полезными для отработки технических новинок в машинах и тренировки экипажей накануне «Шелкового пути», стартующего в июле.

Гонка стала пятым этапом Кубка мира по ралли-рейдам, но грузовики стартуют в рамках национального зачета страны. Ралли будет состоять из шести этапов, протяженность всех скоростных участков — 1900 километров из 2500 общей дистанции трассы.