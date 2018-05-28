В Госсовете РТ наградили победителей окружного конкурса «Парламент 2030»

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Государственном Совете Татарстана подвели итоги III окружного конкурса законотворческих инициатив молодежи «Парламент 2030». В церемонии награждения принял участие председатель Комитета ГС РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.
«Отрадно, что этот конкурс вовлекает в свою орбиту все больше участников и сторонников движения молодежного парламентаризма по всей стране, – открывая церемонию отметил Шакир Ягудин, – это очень важно, что больше молодые люди приобщаются к ценностям и принципам правового государства, а также работают над выявлением актуальных проблем социально-экономической жизни молодежи и общества. Надеемся, что вы станете активными проводниками в жизнь высокой правой и политической культуры».
Реализуемый при поддержке Государственного Совета РТ, Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию физкультурно-спортивного воспитания КФУ, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, а также Министерства образования и науки РТ проект нацелен на обучение и формирование грамотных молодых законотворцев. Ожидается, что участники смогут подготовиться к внесению законодательных предложений в федеральные и республиканские законодательства.
За три года реализации проект вышел на новый уровень. Республиканский конкурс в этом году приобрел статус межрегионального – для участия было подано более 800 заявок со всех субъектов Приволжского федерального округа.
В результате отбора защищали свои законопроекты 350 участников, а финалистами стали десять.
Работы участников были посвящены наиболее актуальным темам, обозначенным в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Также предлагались законопроекты о статусе самозанятых граждан, вопросах регулирования похоронного дела, использования символов победы в рекламе, искажающей их значение.
Победители проекта станут участниками финала Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» на весенней и осенней сессиях проекта. Стоит отметить, что пять финалистов уже приняли участие в весенней сессии конкурса и стали абсолютными победителями.
Лауреатам конкурса предоставляется возможность пройти стажировку в Государственной Думе РФ и практику в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
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