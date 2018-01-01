Исполком Челнов: При ремонте улицы Хади Такташа сужения дороги не происходит

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» идет капитальный ремонт улицы Хади Такташа. Начальник отдела транспорта и связи исполкома Челнов Руслан Ибрагимов заверил, что во время ремонта никакого сужения дороги не происходит. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители поселка ЗЯБ Набережных Челнов выразили недовольство в соцсетях ходом капремонта ул. Хади Такташа. В частности, они обеспокоены тем, что сужают дорогу.
«Для безопасности дорожного движения обустраивается разделительная полоса шириной 90 см с ограждением. Ширина полосы составит 4 м плюс 0,5 м полосы безопасности по краям проезжей части. С каждой стороны будет две полосы», – говорится в сообщении пресс-службы исполкома Набережных Челнов.
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