Исполком Челнов: При ремонте улицы Хади Такташа сужения дороги не происходит

Жители поселка ЗЯБ Набережных Челнов выразили беспокойство в соцсетях ходом ремонта улицы.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» идет капитальный ремонт улицы Хади Такташа. Начальник отдела транспорта и связи исполкома Челнов Руслан Ибрагимов заверил, что во время ремонта никакого сужения дороги не происходит. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители поселка ЗЯБ Набережных Челнов выразили недовольство в соцсетях ходом капремонта ул. Хади Такташа. В частности, они обеспокоены тем, что сужают дорогу.

«Для безопасности дорожного движения обустраивается разделительная полоса шириной 90 см с ограждением. Ширина полосы составит 4 м плюс 0,5 м полосы безопасности по краям проезжей части. С каждой стороны будет две полосы», – говорится в сообщении пресс-службы исполкома Набережных Челнов.