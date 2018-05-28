Свет отключат в четырех районах Казани

Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 29 мая из-за плановых ремонтных работ на линиях электропередач и электротехническом оборудовании трансформаторных подстанций сетевая компания отключит электричество в некоторых домах четырех районов Казани, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ОАО «Сетевая компания».
8.30 — 17.00 электричества не будет в Вахитовском районе по адресам ул. Чехова, 31, 53.
8.30 — 17.00 электричества не будет в Кировском районе по адресам: переулок Односторонки Гривки, 3, 5, 7, 7а и ул. Односторонка Гривки, 19, 19а, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38.
9.00 — 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Братьев Касимовых 82, 82а и пр. Победы, 43, 45, 47.
В Советском районе будет отключена электроэнергия по следующим адресам:
9.00 — 18.00 ул. Тыныч 3, 8 и ул. Академика Губкина, 57 — 71.
9.00 — 18.00 в пос. Большие Клыки на ул. Зеленая поляна, ул. Крутая и ул. Новоселья.
9.00 — 18.00 в пос. Малые Дербышки на ул. Школьная и ул. Березовая.
9.00 — 18.00 в частном секторе пос. Кульсеитово.
9.00 — 18.00 в пос. Нагорный на ул. Пешеходная, 4 — 20 и ул. Динамо, 8 — 20.
9.00 — 18.00 в пос. Царицынский бугор в домах частного сектора по адресам: ул. Ансар; ул. Зирекле, 2 — 28, 27, 27а, 27б, 29; ул. Травная, 34 — 46, 48 — 58.
Ознакомиться со всем графиком отключения электроэнергии на данную неделю можно в специальном разделе на портале KZN.RU.
Следующая новость
В открытии отремонтированного помещения приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин и министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.
Круглый стол фестиваля «Духов день в Суконной слободе» вызвал жаркие споры о значении фольклора в жизни современного человека.
На территории современного индустриального парка Haier разместятся бизнес-центр, спортивный комплекс, медицинский центр, магазин и общежитие для сотру
В своей речи Президент Татарстана подчеркнул роль Нового банка развития и рассказал о его сотрудничестве с Татарстаном.
Пожар вспыхнул в субботу, 26 мая, рядом с гаражами на улице Гоголя.
Президент Татарстана лично поздравил мэра Шанхая с получением права на проведение чемпионата Worldskills в 2021 году.
Экскурсия прошла в рамках программы V театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка»
В марте личным подсобным хозяйствам на возмещение части затрат по содержанию дойного стада было выделено 360 млн рублей.
После инцидента ДОСААФ РТ усиливает работу на земле.
В третьем квартале 2019 года в китайском индустриальном парке заработает завод по производству стиральных машин.
В театре кукол «Экият» состоялось чествование победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый культурный родитель».
Возгорание произошло на чердаке дома №23 по улице Кулахметова.
28 маяЛазерное шоу на стенах Кремля, чемпионский автобус и медали из рук Третьяка: что увидят зрители на чествовании «Ак Барса»?
28 маяПобедитель WorldSkills Russia-2018 Виктор Марков: «Точность и спокойствие – именно эти качества помогли мне выиграть»