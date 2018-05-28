Свет отключат в четырех районах Казани

29 мая в нескольких казанских домах будет отключено электричество.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 29 мая из-за плановых ремонтных работ на линиях электропередач и электротехническом оборудовании трансформаторных подстанций сетевая компания отключит электричество в некоторых домах четырех районов Казани, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ОАО «Сетевая компания».

8.30 — 17.00 электричества не будет в Вахитовском районе по адресам ул. Чехова, 31, 53.

8.30 — 17.00 электричества не будет в Кировском районе по адресам: переулок Односторонки Гривки, 3, 5, 7, 7а и ул. Односторонка Гривки, 19, 19а, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38.

9.00 — 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Братьев Касимовых 82, 82а и пр. Победы, 43, 45, 47.

В Советском районе будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

9.00 — 18.00 ул. Тыныч 3, 8 и ул. Академика Губкина, 57 — 71.

9.00 — 18.00 в пос. Большие Клыки на ул. Зеленая поляна, ул. Крутая и ул. Новоселья.

9.00 — 18.00 в пос. Малые Дербышки на ул. Школьная и ул. Березовая.

9.00 — 18.00 в частном секторе пос. Кульсеитово.

9.00 — 18.00 в пос. Нагорный на ул. Пешеходная, 4 — 20 и ул. Динамо, 8 — 20.

9.00 — 18.00 в пос. Царицынский бугор в домах частного сектора по адресам: ул. Ансар; ул. Зирекле, 2 — 28, 27, 27а, 27б, 29; ул. Травная, 34 — 46, 48 — 58.

Ознакомиться со всем графиком отключения электроэнергии на данную неделю можно в специальном разделе на портале KZN.RU.