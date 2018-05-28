Звезда «Орла и решки» госпитализирована с серьезным недугом

В своем Instagram`e телеведущая написала, что «в почку постучался пиелонефрит», и теперь съемки передачи находятся под угрозой срыва.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко сообщила о госпитализации с заболеванием почек – пиелонефритом. В своем Instagram`e телеведущая написала, что «в почку постучался пиелонефрит», и теперь съемки передачи находятся под угрозой срыва.

В качестве доказательства артистка опубликовала фото из больничной палаты с капельницей.

«Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке», – написала Тодоренко на своей страничке.



Поклонники попросили любимую телеведущую поскорее выздоравливать.



«Регина! Выздоравливай! Поправляйся! Наверное в отпуск пора тебе», «Скорейшего выздоровления!», «Прикольная девушка. Я твой поклонник», «Региночка, ты супер мега замечательная! Здоровья тебе крепкого, держим кулачки за твое здоровье», – пожелали они.



Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко встречается с певцом Владом Топаловым, однако официального заявления от пары пока не последовало.