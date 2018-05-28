Минниханов выступил на семинаре в Шанхае

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил в Шанхае на семинаре «Развитие финансирования в изменяющейся глобальной окружающей среде». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Минниханов отметил, что Новый банк развития (НБР) видит стратегические перспективы и создает основы финансирования будущего. Он также сообщил, что Россия и ее регионы сотрудничают с банком и постоянно расширяют взаимодействие
Президент РТ сказал, что между республикой и НБР создана рабочая группа, и напомнил, что его специалисты ознакомились с Татарстаном в марте этого года.
«Также в ближайшее время мы представим на рассмотрение банка ряд проектов. Один из проектов, посвященный развитию исторической части Чистополя, уже получил одобрение», — заметил Рустам Минниханов.
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