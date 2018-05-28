США аннулировали визу ООН Косачева

По словам сенатора, виза была аннулирована в течение двух недель после появления его имени в санкционных списках Вашингтона.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). США аннулировали годовую визу ООН главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Косачев, виза была аннулирована в течение двух недель после появления его имени в санкционных списках Вашингтона. В связи с этим сенатор не смог принять участие в заседании Генассамблеи.

По словам парламентария, он обращался к властям США, но безрезультатно. Это подтвердил и глава департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.