Разиль Валеев: Без обязательного изучения языка сужается возможность для сохранения этноса

Парламентарий рассказал немецкому писателю о позиции РТ по вопросу об обязательном изучении родных языков.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев встретился с известной немецкой переводчицей русской литературы Роземари Титце и рассказал о позиции республики по вопросу об обязательном изучении в школах родных языков и татарского языка как одного из государственных языков Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Мы принципиально выступаем против добровольности этого важнейшего школьного предмета, – отметил он. – В настоящее время ведется огромная согласительная работа федерального парламента с парламентами регионов. Многие республики поддерживают нашу позицию, прекрасно понимая, что без обязательного изучения языка сужается возможность для сохранения культуры, традиций, в конце концов самого этноса».

Татарстанский парламентарий в ходе встречи предложил немецкому литератору обсудить с коллегами возможность издания в Германии антологии татарской литературы в рамках культурного сотрудничества и обмена образовательными программами.

Роземари Титце сообщила, что целью ее приезда в столицу Татарстана является изучение казанского периода жизни и творчества великого русского писателя Льва Толстого. Она выразила заинтересованность содержанием национального образования в Татарстане и поделилась своими планами подготовки очередной книги.

