Разиль Валеев: Без обязательного изучения языка сужается возможность для сохранения этноса

Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев встретился с известной немецкой переводчицей русской литературы Роземари Титце и рассказал о позиции республики по вопросу об обязательном изучении в школах родных языков и татарского языка как одного из государственных языков Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
«Мы принципиально выступаем против добровольности этого важнейшего школьного предмета, – отметил он. – В настоящее время ведется огромная согласительная работа федерального парламента с парламентами регионов. Многие республики поддерживают нашу позицию, прекрасно понимая, что без обязательного изучения языка сужается возможность для сохранения культуры, традиций, в конце концов самого этноса».
Татарстанский парламентарий в ходе встречи предложил немецкому литератору обсудить с коллегами возможность издания в Германии антологии татарской литературы в рамках культурного сотрудничества и обмена образовательными программами.
Роземари Титце сообщила, что целью ее приезда в столицу Татарстана является изучение казанского периода жизни и творчества великого русского писателя Льва Толстого. Она выразила заинтересованность содержанием национального образования в Татарстане и поделилась своими планами подготовки очередной книги.
Слабое участие районов в грантовых программах Ришат Хабипов назвал в том числе недоработкой глав поселений с населением.
В Ново-Савиновском районе города дорогу не поделили две отечественные легковушки.
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
Слушателями лекции стали госслужащие – представители республиканского кабмина и Аппарата Президента РТ.
Авария произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Чистопольская и Меридианная.
Кооперативы могли бы оказать поддержку сельскому населению, считает глава республиканского парламента.
Круглый стол фестиваля «Духов день в Суконной слободе» вызвал жаркие споры о значении фольклора в жизни современного человека.
На территории современного индустриального парка Haier разместятся бизнес-центр, спортивный комплекс, медицинский центр, магазин и общежитие для сотру
28 маяИльдар Гильмутдинов – о проекте закона по родным языкам: «В первом чтении в таком виде законопроект не должен приниматься»
28 маяЛазерное шоу на стенах Кремля, чемпионский автобус и медали из рук Третьяка: что увидят зрители на чествовании «Ак Барса»?