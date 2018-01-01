Россияне смогут делать покупки с помощью селфи

В России тестируют биометрическую оплату товаров.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В России запустили сервис оплаты покупок с помощью селфи, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика VisionLabs.

Новинка получила название SelfieToPay. Для того чтобы ей воспользоваться, нужно скачать приложение SWiP в AppStore или Google Play, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо.

Оплатить товары при помощи селфи можно только там, где есть соответствующее ПО и специальная камера. Для оплаты покупок пользователю нужно лишь посмотреть в камеру рядом с кассой.

Система доступна в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию. С июня сервисом можно будет воспользоваться в Москве и Санкт-Петербурге, а до конца года его запустят и в других регионах России.