Россияне смогут делать покупки с помощью селфи

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В России запустили сервис оплаты покупок с помощью селфи, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика VisionLabs.
Новинка получила название SelfieToPay. Для того чтобы ей воспользоваться, нужно скачать приложение SWiP в AppStore или Google Play, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо.
Оплатить товары при помощи селфи можно только там, где есть соответствующее ПО и специальная камера. Для оплаты покупок пользователю нужно лишь посмотреть в камеру рядом с кассой.
Система доступна в нескольких сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию. С июня сервисом можно будет воспользоваться в Москве и Санкт-Петербурге, а до конца года его запустят и в других регионах России.
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