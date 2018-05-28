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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В среду, 30 мая, в 11 утра в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет велозабег детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает администрация Советского района Казани.
Заезд будет проходить на специальных велосипедах. По сравнению с прошлым годом их число возросло, поэтому и участников станет больше. Их количество увеличилось с 28 до 50 детей.
Участники преодолеют дистанцию в 350 метров, а победителей ждут спортивные награды и дипломы. Каждому ребенку также подарят ценные подарки от спонсоров. Трое детей с ограниченными возможностями получат специальные велосипеды.
Помимо самих соревнований, для участников подготовят развлечения и мастер-классы по фигурному вождению.
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