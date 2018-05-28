Две компании в Казани задолжали рабочим более 4 млн рублей зарплаты

118 работникам предприятий «Река-Транс» и «Флот-Групп» больше двух месяцев не выплачивали заработную плату.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани две компании задолжали рабочим более 4 млн рублей зарплаты, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Свыше двух месяцев руководство компаний «Река-Транс» и «Флот-Групп» не выплачивали заработную плату 118 сотрудникам предприятий.

По данному факту прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку, по результатам которой в отношении виновных должностных лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Флот-Групп» следственными органами возбуждено уголовное дело.

Благодаря вмешательству в дело прокуратуры задолженность перед рабочими была погашена в полном объеме.