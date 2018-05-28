Две компании в Казани задолжали рабочим более 4 млн рублей зарплаты

Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани две компании задолжали рабочим более 4 млн рублей зарплаты, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Свыше двух месяцев руководство компаний «Река-Транс» и «Флот-Групп» не выплачивали заработную плату 118 сотрудникам предприятий.
По данному факту прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку, по результатам которой в отношении виновных должностных лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Флот-Групп» следственными органами возбуждено уголовное дело.
Благодаря вмешательству в дело прокуратуры задолженность перед рабочими была погашена в полном объеме.
Следующая новость
Пожар вспыхнул в субботу, 26 мая, рядом с гаражами на улице Гоголя.
Президент Татарстана лично поздравил мэра Шанхая с получением права на проведение чемпионата Worldskills в 2021 году.
Экскурсия прошла в рамках программы V театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка»
В марте личным подсобным хозяйствам на возмещение части затрат по содержанию дойного стада было выделено 360 млн рублей.
После инцидента ДОСААФ РТ усиливает работу на земле.
В третьем квартале 2019 года в китайском индустриальном парке заработает завод по производству стиральных машин.
В театре кукол «Экият» состоялось чествование победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый культурный родитель».
Возгорание произошло на чердаке дома №23 по улице Кулахметова.
Китайский производитель стиральных машин рассчитывает использовать удачное месторасположение Автограда для продвижения на рынок Средней Азии.
Президент Татарстана поблагодарил Каматха за одобрение этого проекта, назвав Чистополь уникальным историко-культурным центром.
Президент НБР высоко оценил потенциал татарстанских проектов, включая комплексное развитие Чистополя.
14 лет назад возле населенного пункта Пригородное в Чечне погибли шесть российских военнослужащих.
Адам Штифтер сказал, что у венгерского и татарского языков есть много общих слов, что помогает в изучении.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
28 маяПобедитель WorldSkills Russia-2018 Виктор Марков: «Точность и спокойствие – именно эти качества помогли мне выиграть»
28 маяЧто посмотреть в Казани 28 – 31 мая: бесплатный концерт Тины Кузнецовой, отчетные выступления детей в казанских парках, ярмарка индустрии красоты и премьерные спектакли