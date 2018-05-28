В ДНР рассказали о неудачной попытке ВСУ приблизиться к ополченцам

Власти самопровозглашенной республики отчитались о ликвидации диверсионных украинских групп.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Донецкой народной республике пресекли попытку украинских силовиков прорвать позиции ополчения, сообщает ТАСС со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

Украинские силовики напоролись на минное поле и раскрыли себя, затем открыли хаотичную стрельбу. В результате операции двое военных были убиты, еще двое ранены, рассказал Басурин.

По словам Басурина, при отходе ВСУ оставили на поле боя своего сослуживца.

На прошлой неделе ополченцы уничтожили две диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков, еще одна понесла значительные потери, отметил представитель оперативного командования ДНР.