В ДНР рассказали о неудачной попытке ВСУ приблизиться к ополченцам

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Донецкой народной республике пресекли попытку украинских силовиков прорвать позиции ополчения, сообщает ТАСС со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.
Украинские силовики напоролись на минное поле и раскрыли себя, затем открыли хаотичную стрельбу. В результате операции двое военных были убиты, еще двое ранены, рассказал Басурин.
По словам Басурина, при отходе ВСУ оставили на поле боя своего сослуживца.
На прошлой неделе ополченцы уничтожили две диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков, еще одна понесла значительные потери, отметил представитель оперативного командования ДНР.
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