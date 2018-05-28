ДОСААФ РТ: Предварительно, парашютисты в Мензелинске погибли из-за собственной ошибки

Фото: Александр Елисеев
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Парашютисты в Мензелинске погибли из-за собственной ошибки, специально созданная после трагического инцидента комиссия озвучила результаты проверки.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 19 мая погибли два парашютиста, которые совершали прыжки в Мензелинском аэроклубе.
34-летний Раушан Сибгатуллин и 48-летний Олег Щелканов, совершили более 600 прыжков и были опытными спортсменами-любителями.
В тот день они выстраивали в воздухе фигуру – восемь парашютистов прыгали с высоты в четыре тысячи метров. Формация строится до отметки в полторы тысячи метров, после чего спортсмены расходятся. При этом каждый из них уходит в свою сторону, что четко оговаривается на земле.
«Может быть это роковое стечение обстоятельств, может быть ошибка, но они пошли параллельным курсом – Олег находился сверху, а Раушан ниже. Первым раскрыл парашют Раушан и получается, что Олег пробил его купол и произошло столкновение. Сработал запасной парашют Олега, но было уже слишком поздно», – рассказал ИА «Татар-информ» заместитель Председателя правления ДОСААФ РТ Владимир Трошин.
Оба парашютиста должны были убедиться в том, что ни сверху, ни снизу, ни по бокам никого нет. Погодные условия, по оценке экспертов, были близки к идеальным.
Обычно, весь прыжок тщательно расписывается ещё на земле: кто с какой стороны заходит, сколько держится и в какую сторону уходит.
«Каждый должен идеально ориентироваться во времени и пространстве. Ребята опытные, может быть, на какие-нибудь моменты не обратили внимание. Поэтому сейчас мы усиливаем предполётный инструктаж даже для опытных спортсменов», – подчеркнул Владимир Трошин.
Также ДОСААФ РТ принял решение усилить предполётную подготовку и инструктаж всех желающих прыгнуть с парашютом.
Мензелинский аэроклуб – популярное место среди любителей прыжков с парашютом. В год здесь совершается до 20 тысяч прыжков, а в 2010 здесь прошёл Чемпионат мира по этому виду спорта.
«Сейчас аэроклуб работает в штатном режиме. Единственное, запрещены прыжки с этой парашютной системой. Сейчас проверкой занимается Следственный комитет, который вынесет окончательное решение», – рассказал Владимир Трошин.
Аэроклуб активно сотрудничает с Роскосмосом – под Мензелинском космонавты проходят парашютно-десантную подготовку. И как заверил Владимир Трошин, на этом сотрудничестве инцидент не отразится.
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