Песков дал оценку решению Варшавы о создании базы НАТО на своей территории

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Сельвина Илькаева). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Варшавы создать на территории Польши военную базу США, сообщает РИА Новости.
По его словам, решение польского правительства является суверенным правом государства, но со стороны России будут приняты ответные меры.
Песков объяснил, что размещение структур НАТО вблизи границ РФ «не способствует безопасности и стабильности на континенте». «Последствия для общей атмосферы безопасности на континенте очевидны», — заявил он.
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