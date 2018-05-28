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Татар-информ

28 мая 2018, 14:15

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

ВТБ: Каждый пятый клиент-болельщик собирается посетить чемпионат мира по футболу

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Наибольший интерес к чемпионату ожидаемо демонстрируют мужчины, среди них 59 процентов ждут старта турнира

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля, ВТБ провел исследование среди клиентов российских банков. Результаты показали, что более половины из числа опрошенных собираются следить за матчами турнира, а 20 процентов из них — посетить его.

Наибольший интерес к чемпионату ожидаемо демонстрируют мужчины, среди них 59 процентов ждут старта турнира. У женщин эта доля достигает 50 процентов. При этом в Москве матчи ждут 47 процентов горожан, в остальных регионах — более половины (57 процентов).

Каждый пятый болельщик собирается следить за главным футбольным турниром вживую, при этом 12 процентов уже купили билеты на стадионы, а 8 процентов отправятся в города, где будут проходить игры национальных сборных. Большая часть среди них — это жители Москвы, а также молодые люди в возрасте до 34 лет. При этом большинство клиентов собираются смотреть трансляции по телевидению.

27 процентов из числа опрошенных полагают, что сборная России на домашнем турнире выйдет из группы. 13 процентов банковских клиентов ждут нашу команду в четвертьфинале, 8 процентов — в полуфинале. Выход в финал или победу ожидают 10 процентов.

Помимо сборной России симпатии клиентов в ходе чемпионата будут на стороне сборной Германии (32 процента), Бразилии (28 процентов), Аргентины (21 процент) и Испании (20 процентов). Интересно, что полюбившаяся всем во время Евро-2016 сборная Исландии набрала в этом опросе 10 процентов — столько же, сколько и родоначальники футбола англичане.

Немцы считаются среди клиентов российских банков и главными фаворитами турнира. 27 процентов полагают, что команде Йоахима Лева по силам повторить свой результат 2014 года. На победу Бразилии ставят 14 процентов опрошенных, Португалии — 8 процентов, Аргентины и Испании — по 7 процентов, Англии и России — по 4 процента. А вот в успех финалиста последнего чемпионата Европы — сборной Франции — верит лишь 1 процент.

Наконец, главными звездами мирового футбола в банковской среде России ожидаемо считаются Лионель Мессии и Криштиану Роналду, набравшие в рейтинге «зрительских симпатий» 37 процентов и 36 процентов соответственно. Также в тройке — звезда бразильского футбола Неймар (27 процентов). Следом за ними идут европейцы — Антуан Гризман (Франция), Месут Озил (Германия) и Андрес Иньеста (Испания). Кстати, 9 процентов россиян будут внимательно следить за нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Напомним, что 19 июня египтянин может сыграть в матче против сборной России в Санкт-Петербурге.

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