На ПМЭФ запустили сайт стратегических инициатив «Татарстан — 2030»

На портале можно проголосовать за лучший проект в Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) запустили сайт стратегических инициатив, сообщает пресс-служба Министерства экономики Республики Татарстан.

Посетитель портала может оставить свою инициативу по внесению изменений в Стратегию-2030 . Также можно проголосовать за понравившуюся инициативу. Лучшие инициативы войдут в Стратегию-2030.

На сайте опубликована информация о текущей редакции Стратегии-2030, ее основных направлениях, флагманских проектов.

Также запушено мобильное приложение «Татарстан — 2030», где доступны те же функции. Приложение представлено в Google play и App Store.

Стратегия-2030 корректируется раз в три года. На основании этого в 2018 году проводится работа по формированию предложений для внесения изменений.