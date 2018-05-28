Трагедия произошла в октябре прошлого года на стройплощадке Казанского зоопарка.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани прораб получил два года условно за гибель рабочего, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагический случай произошел в конце октября прошлого года на строительной площадке Казанского зооботсада.

39-летний прораб допустил электросварщика к работам на высоте. Выполняя поручения, рабочий поскользнулся и упал с высоты шести метров. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу, где он позже скончался.

Суд признал прораба виновным по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.



