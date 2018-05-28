Глава СК перепутал Instagram с Telegram

Следственный комитет России уточнил слова главы ведомства Александра Бастрыкина о мерах в интернете после теракта.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Следственный комитет (СК) России скорректировал слова главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщает РБК.

В официальном сообщении на сайте СК, говорится, что Бастрыкин «подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».

Бастрыкин выступил во время XV съезда уполномоченных по правам ребенка «Вектор десятилетия детства: счастливые дети — счастливая страна». Он говорил о мерах защиты детей от информационного воздействия в интернете.

«Мы даже Instagram закрыть не можем», — заметил Бастрыкин.

«А между прочим Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — сказал глава СК.