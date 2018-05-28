Возгорание произошло на чердаке дома №23 по улице Кулахметова.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани из высотки спасатели эвакуировали 20 жильцов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение возгорании на чердаке дома №23 по улице Кулахметова пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня днем.

Прибывшие по второму номеру вызова пожарные Казанского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что в чердачном помещении 14-этажного дома произошло возгорание.

Огнеборцы экстренно эвакуировали 20 жителей верхних этажей высотки.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за короткого замыкания в электрощите. В результате инцидента никто не пострадал.