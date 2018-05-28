В День России в Кремле пройдет прием на 1,5 тысячи человек

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Торжественный прием на 1,5 тыс. человек состоится в Московском Кремле по случаю празднования Дня России, 12 июня. Соответствующее распоряжение подписал Президент России Владимир Путин. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.
На мероприятие приглашены члены Правительства РФ, представители Совета Федерации и Госдумы, федеральные органы исполнительной и судебной власти, представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, а также главы диппредставительств, аккредитованных в России.
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