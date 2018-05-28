Россиян ждет рабочая шестидневка в начале июня

Суббота, 9 июня, станет рабочей из-за празднования Дня России 12 июня.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Жителей России ждет шестидневная рабочая неделя с 4 по 9 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Рабочая шестидневка связана с переносом выходных накануне празднования Дня России. Так, россияне будут отдыхать с воскресения по вторник, с 10 по 12 июня.

«Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы. Таким образом, выходные продлятся с 10 по 12 июня. При этом продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час», — цитирует агентство сообщение Роструда.

День России считается одним из самых молодых государственных праздников в стране. В 1990 году, 12 июня, была подписана Декларация о независимости страны. Спустя два года эта дата утверждена в качестве «Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Государственный праздник был объявлен выходным днем. Из-за сложности названия в 2002 году праздник переименовали в День России.