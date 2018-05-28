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Фото: Эльвира Мухаметдинова
(Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В 2021 году в китайском технопарке Haier начнется выпуск кухонной техники, в том числе и встраиваемых в мебель. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Наталья Кропотова.
Сегодня в Набережных Челнах состоялась закладка первого камня в основание завода по производству стиральных машин, который станет первым резидентом нового китайского технопарка Haier. Площадь индустриального парка составит 127 гектаров. В нем будут как производственные зоны, так и административные, где расположатся филиалы логистических компаний, банков, почтовое отделение, жилой сектор.
«Мы намерены привлечь к созданию индустриального парка Фонд развития моногородов РФ. Этим летом должно пройти заседание Наблюдательного совета, на котором будет решаться вопрос о выделении средств для прокладки инженерных сетей в технопарке. При благоприятном стечении обстоятельств инженерные сети будут проложены к концу года. А в третьем квартале 2019 года здесь заработает завод по производству стрильных машин», — сообщила Кропотова.
Предполагается, что всего в технопарке будут работать 12 резидентов. Одним из тех, кто собирается наладить работу в ближайшее время, является завод по производству кухонных приборов. Выпуск новой продукции планируется начать в 2021 году.
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