Челнинский ИТ-парк отобрал новых резидентов для бизнес-инкубатора

Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Бизнес-инкубатор челнинского ИТ-парка пополнился четырьмя новыми резидентами. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства информатизации и связи РТ.
Новые участников выбирали в режиме двухдневного интенсива. Будущие резиденты прошли занятия по экономике, бизнес-моделированию, работе с целевой аудиторией и конкурентами. Также их ожидали практические задания.
Из 15 стартапов, заявленных на отбор, эксперты выбрали четыре проекта, которые получили приглашение в Бизнес-инкубатор.
Среди новых резидентов: BUMA — сервис создания чат-ботов и рассылок в ВКонтакте; Yonerg — онлайн-сервис по энергоменеджменту с искусственными нейронными сетями; CENIX — сервис мониторинга цен конкурентов для продуктовых сетей, а также HelpWork — комплекс программного обеспечения для автоматизации службы заказа рабочих на временные работы без зачисления в штат.
Новых подопечных бизнес-инкубатора обеспечат оборудованными рабочими местами, им окажут помощь личного трекера и помогут привлечь частное и государственное финансирование. Кроме того, резиденты смогут обратиться за советом к ведущим экспертам России, получат PR и продвижение своего проекта, а также виртуальный сервер для запуска стартапа.
Следующая новость
Слабое участие районов в грантовых программах Ришат Хабипов назвал в том числе недоработкой глав поселений с населением.
В Ново-Савиновском районе города дорогу не поделили две отечественные легковушки.
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
Слушателями лекции стали госслужащие – представители республиканского кабмина и Аппарата Президента РТ.
Авария произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Чистопольская и Меридианная.
Кооперативы могли бы оказать поддержку сельскому населению, считает глава республиканского парламента.
Круглый стол фестиваля «Духов день в Суконной слободе» вызвал жаркие споры о значении фольклора в жизни современного человека.
На территории современного индустриального парка Haier разместятся бизнес-центр, спортивный комплекс, медицинский центр, магазин и общежитие для сотру
28 маяИльдар Гильмутдинов – о проекте закона по родным языкам: «В первом чтении в таком виде законопроект не должен приниматься»
28 маяЛазерное шоу на стенах Кремля, чемпионский автобус и медали из рук Третьяка: что увидят зрители на чествовании «Ак Барса»?