Челнинский ИТ-парк отобрал новых резидентов для бизнес-инкубатора

Приглашение в ИТ-команду получили четыре новых стартапа.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Бизнес-инкубатор челнинского ИТ-парка пополнился четырьмя новыми резидентами. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства информатизации и связи РТ.

Новые участников выбирали в режиме двухдневного интенсива. Будущие резиденты прошли занятия по экономике, бизнес-моделированию, работе с целевой аудиторией и конкурентами. Также их ожидали практические задания.

Из 15 стартапов, заявленных на отбор, эксперты выбрали четыре проекта, которые получили приглашение в Бизнес-инкубатор.

Среди новых резидентов: BUMA — сервис создания чат-ботов и рассылок в ВКонтакте; Yonerg — онлайн-сервис по энергоменеджменту с искусственными нейронными сетями; CENIX — сервис мониторинга цен конкурентов для продуктовых сетей, а также HelpWork — комплекс программного обеспечения для автоматизации службы заказа рабочих на временные работы без зачисления в штат.

Новых подопечных бизнес-инкубатора обеспечат оборудованными рабочими местами, им окажут помощь личного трекера и помогут привлечь частное и государственное финансирование. Кроме того, резиденты смогут обратиться за советом к ведущим экспертам России, получат PR и продвижение своего проекта, а также виртуальный сервер для запуска стартапа.