Спасти незадачливых туристов удалось с помощью вертолета МЧС России.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Почти сутки двое мужчин провели в открытом море на надувном матрасе, сообщает Росбалт.

Инцидент произошел в минувшую субботу в поселке Архипо-Оспиповка недалеко от Геленджика.

Сообщение о двух пропавших туристах поступило от очевидцев. Они рассказали, что двое мужчин отправились поплавать на надувном матрасе, но на берег так и не вернулись.

На поиски туристов отправился вертолет МЧС России. Мужчин обнаружили в 20 км от берега, дрейфующими на надувном матрасе в открытом море. 19 часов «путешественники» провели в воде.

Спасенных подняли на борт вертолета, где их осмотрели медики. Мужчины отделались несильными ожогами.

Как рассказал СМИ один из спасенных, он с другом не успели проконтролировать расстояние от берега. Потом начался сильный ветер и поднялись волны. «Нам пришлось выбирать – либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас», – рассказал турист.