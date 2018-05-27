Безрукова собирается подать в суд на недобросовестных продюсеров

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Актриса Ирина Безрукова в эфире программы НТВ «Ты не поверишь» сообщила, что собирается подать в суд на недобросовестных продюсеров. По словам Безруковой, ее имя незаконно использовали в афишах.
Ирина рассказала, что ранее играла в спектакле «Любовь нечаянно нагрянет», но впоследствии разорвала контракт. Однако афиши с ее именем до сих пор висят во многих городах страны. Артистка уверена, что таким образом к спектаклю пытаются привлечь зрителей, зарабатывая на ее имени деньги.
Со страниц своего Instagram`а Безрукова также обратилась к поклонникам, предупредив, что больше не играет в этом спектакле.
«Уже не раз и не два получала от вас сообщения, что вы купили билеты на спектакль с моим участием в Москве, Сочи, Геленджике, может и в других городах. Увы, вас вводят в заблуждение – в этих спектаклях я не играю», – сообщила актриса.
Последний спектакль «Любовь нечаянно нагрянет» с участием Безруковой состоялся в начале марта в Лондоне. После этого ее заменили актрисой Юлией Захаровой, известной по роли Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе».
Безрукова назвала происходящее «безобразием» и призвала поклонников быть более бдительными. «Все мероприятия со своим участием я всегда анонсирую в своих соц.сетях», – уточнила актриса.
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Мне предложили выступить в ООН.. "Впервые экспертом Международной конференции SOCIAL INNOVATIONS #INFOCUS станет актриса театра и кино, телеведущая, тифлокомментатор высшей категории, член Общественной палаты Московской области Ирина Безрукова. Тифлокомментирование - это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слабовидящему без специальных словесных пояснений. По инициативе Ирины Безруковой в России с 2013 года проводится регулярное тифлокомментирование в Московском Губернском Театре, для слабовидящих людей адаптировано 9 спектаклей репертуара. Театр посещают зрители со всеми видами инвалидностей, в том числе незрячие. Кроме того, Ирина создала команду профессиональных тифлокомментаторов, с которой реализует множество проектов. Например, адаптированы для незрячих зрителей фильмы «Человек-Паук» (США), «Три Сестры» (РОССИЯ), «Несмотря ни на что» (ГЕРМАНИЯ)и др. For the first time, Irina Bezrukova, an actress of theater and cinema, a TV presenter, a typhlocommentator of higher category (a person who makes visual descriptions for blind or visually impaired people), a member of the Public Chamber of the Moscow Region, will become an expert at the International conference SOCIAL INNOVATIONS #INFOCUS. Visual description is a concise description of a certain subject, space or action that is incomprehensible for visually impaired people without special verbal explanations. At the initiative of Irina Bezrukova visual descriptions have been made on a regular basis in the Moscow Provincial Theater (Russia) since 2013 and 9 performances of the theater’s repertoire have been fully adapted for visually impaired people. Nowadays, the Moscow Provincial Theater is visited by spectators with all kinds of disabilities, including the blind people. Moreover, Irina has created a team of professional typhlocommentators* with whom she implements a wide range of projects. One of the projects, for instance, is adaptation of the films "Spiderman" (USA), "Three Sisters" (RUSSIA), "My Blind Date with Life" (GERMANY) for blind viewers. #INFOCUSCONFERENCE #ТетрадкаДружбы #GlobalGoals #NotebookOfFriendship #agenda2030 #повестка2030 #UnitedNation
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