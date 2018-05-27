Безрукова собирается подать в суд на недобросовестных продюсеров

По словам Безруковой, ее имя незаконно использовали в афишах.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Актриса Ирина Безрукова в эфире программы НТВ «Ты не поверишь» сообщила, что собирается подать в суд на недобросовестных продюсеров. По словам Безруковой, ее имя незаконно использовали в афишах.



Ирина рассказала, что ранее играла в спектакле «Любовь нечаянно нагрянет», но впоследствии разорвала контракт. Однако афиши с ее именем до сих пор висят во многих городах страны. Артистка уверена, что таким образом к спектаклю пытаются привлечь зрителей, зарабатывая на ее имени деньги.

Со страниц своего Instagram`а Безрукова также обратилась к поклонникам, предупредив, что больше не играет в этом спектакле.



«Уже не раз и не два получала от вас сообщения, что вы купили билеты на спектакль с моим участием в Москве, Сочи, Геленджике, может и в других городах. Увы, вас вводят в заблуждение – в этих спектаклях я не играю», – сообщила актриса.



Последний спектакль «Любовь нечаянно нагрянет» с участием Безруковой состоялся в начале марта в Лондоне. После этого ее заменили актрисой Юлией Захаровой, известной по роли Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе».



Безрукова назвала происходящее «безобразием» и призвала поклонников быть более бдительными. «Все мероприятия со своим участием я всегда анонсирую в своих соц.сетях», – уточнила актриса.



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