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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы отряда спецназа «Барс» почтили память погибших товарищей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
Ежегодно 25 мая в казанском отряде спецназа «Барс» проводится День памяти и скорби по военнослужащим, погибшим при выполнении боевых задач.
Трагедия произошла 25 мая 2004 года. Тогда личный состав отряда принимал участие в спецоперации в Грозненском районе Чечни. Колонна военнослужащих двигалась мимо населенного пункта Пригородное, когда по ним начался массированный обстрел. Бронетранспортер отряда был подорван. Но это не помешало спецназовцам принять бой и отразить нападение боевиков.
В бою погибли прапорщики Владимир Калмачевский, Ильфат Шакиров, Сергей Урасимов, младшие сержанты Андрей Григорьев и Дмитрий Шкодич. Уже в госпитале от полученных серьезных ранений скончался старший сержант Иван Бахрунов. Еще семеро военнослужащих получили тяжелые ранения.
Почтить память воинов из разных уголков страны приехали родные и близкие погибших ребят. Гости осмотрели достопримечательности Казани, после чего посетили подразделения, где служили погибшие и встретились с их боевыми товарищами.
Памятное мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу погибшим воинам, на котором увековечены их имена.
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