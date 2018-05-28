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Татар-информ

28 мая 2018, 15:02

Экономика и финансыПолитика

Представитель Нового банка развития приедет в Татарстан и оценит инвестпроекты

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Президент НБР высоко оценил потенциал татарстанских проектов, включая комплексное развитие Чистополя.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Представитель Нового банка развития (НБР) стран БРИКС приедет в Татарстан, чтобы оценить местные инвестпроекты. Об этом на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым сказал президент НБР Кундапур Ваман Каматх, сообщает пресс-служба РТ. 

Каматх отметил, что у многих проектов Татарстана есть большой потенциал.

«В ближайшее время представитель НБР посетит республику для более подробного изучения данных проектов», — сказал он. 

Рустам Минниханов в свою очередь рассказал, что, помимо традиционных для Татарстана отраслей экономики (нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение, сельское хозяйство), республика уделяет особое внимание инновационному развитию. Президент Татарстана также поблагодарил Каматха за приглашение на III ежегодное заседание Нового банка развития в Шанхае.

Во время рабочего визита в Китай Миниханов встретился с руководством компании, специализирующейся в области переработки сельхозпродукции. Участники беседы обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства и биотехнологий. 

Президент Татарстана пообщался с руководством города Гаою и обсудил вопросы укрепления межрегионального взаимодействия, обмен опытом в части развития промышленных площадок. 

Помимо этого, Минниханов обсудил перспективы сотрудничества между Татарстаном и Евразийским банком развития на встрече с председателем правления финансовой организации Андреем Бельяниновым.

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