Представитель Нового банка развития приедет в Татарстан и оценит инвестпроекты

Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Представитель Нового банка развития (НБР) стран БРИКС приедет в Татарстан, чтобы оценить местные инвестпроекты. Об этом на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым сказал президент НБР Кундапур Ваман Каматх, сообщает пресс-служба РТ.
Каматх отметил, что у многих проектов Татарстана есть большой потенциал.
«В ближайшее время представитель НБР посетит республику для более подробного изучения данных проектов», — сказал он.
Рустам Минниханов в свою очередь рассказал, что, помимо традиционных для Татарстана отраслей экономики (нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение, сельское хозяйство), республика уделяет особое внимание инновационному развитию. Президент Татарстана также поблагодарил Каматха за приглашение на III ежегодное заседание Нового банка развития в Шанхае.
Во время рабочего визита в Китай Миниханов встретился с руководством компании, специализирующейся в области переработки сельхозпродукции. Участники беседы обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства и биотехнологий.
Президент Татарстана пообщался с руководством города Гаою и обсудил вопросы укрепления межрегионального взаимодействия, обмен опытом в части развития промышленных площадок.
Помимо этого, Минниханов обсудил перспективы сотрудничества между Татарстаном и Евразийским банком развития на встрече с председателем правления финансовой организации Андреем Бельяниновым.
Пожар вспыхнул в субботу, 26 мая, рядом с гаражами на улице Гоголя.
Президент Татарстана лично поздравил мэра Шанхая с получением права на проведение чемпионата Worldskills в 2021 году.
Экскурсия прошла в рамках программы V театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка»
В марте личным подсобным хозяйствам на возмещение части затрат по содержанию дойного стада было выделено 360 млн рублей.
После инцидента ДОСААФ РТ усиливает работу на земле.
В третьем квартале 2019 года в китайском индустриальном парке заработает завод по производству стиральных машин.
В театре кукол «Экият» состоялось чествование победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый культурный родитель».
Возгорание произошло на чердаке дома №23 по улице Кулахметова.
Китайский производитель стиральных машин рассчитывает использовать удачное месторасположение Автограда для продвижения на рынок Средней Азии.
Президент Татарстана поблагодарил Каматха за одобрение этого проекта, назвав Чистополь уникальным историко-культурным центром.
Президент НБР высоко оценил потенциал татарстанских проектов, включая комплексное развитие Чистополя.
14 лет назад возле населенного пункта Пригородное в Чечне погибли шесть российских военнослужащих.
Адам Штифтер сказал, что у венгерского и татарского языков есть много общих слов, что помогает в изучении.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
28 маяПобедитель WorldSkills Russia-2018 Виктор Марков: «Точность и спокойствие – именно эти качества помогли мне выиграть»
28 маяЧто посмотреть в Казани 28 – 31 мая: бесплатный концерт Тины Кузнецовой, отчетные выступления детей в казанских парках, ярмарка индустрии красоты и премьерные спектакли