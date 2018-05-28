В РТ более двухсот детей стали победителями конкурса «Лучший культурный дневник школьника»

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Татарском государственном театре кукол «Экият» состоялось чествование победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый культурный родитель». В 2017-2018 учебном году 212 детей стали победителями конкурса «Лучший культурный дневник школьника».
Самыми культурными родителями стали 53 человека из различных районов республики.
Республиканский культурно-образовательный проект «Культурный дневник школьника» реализуется в Республике Татарстан с 2014 года. В первый год он охватил только первоклассников (около 40 тыс. детей). Сейчас число участников проекта увеличилось более чем в 4,5 раза. Аудитория проекта – учащиеся 1 – 4 классов республики и их родители. В этом учебном году состоялся первый выпуск школьников, прошедших четырехгодичный «курс воспитания» в рамках проекта «Культурный дневник школьника».
В пресс-службе Министерства культуры республики сообщили, что в 2017-2018 учебном году в проекте приняли участие более 179 тыс. учащихся 1 – 4 классов и их родители. В этом году к акции присоединились и государственные учреждения культуры республики, которые приглашали учащихся начальных классов школ муниципальных образований на многочисленные тематические мероприятия. Так, в течение этого учебного года музеями республики было проведено более 1400 мероприятий (их посетили 40 тыс. 327 учащихся), культурно-досуговыми учреждениями проведено 5 тыс. (155 тыс. 974), библиотеками – более 8 тыс. (305 тыс. 359), киномероприятия посетило более 25 тыс. учащихся.
Самых культурных школьников Татарстана сегодня поприветствовала министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она призвала учеников татарстанских школ посещать учреждения культуры республики не для «галочки» в дневниках, а по собственному желанию, чтобы чаще «встречаться с прекрасным».
Ирада Аюпова, выступая перед собравшимися детьми, призналась, что до сих пор любит и читает сказки, «потому что в сказке есть самое главное – вера в то, что все будет хорошо и то, что чудеса сбываются». Министр пожелала школьникам всегда верить в лучшее и творить чудеса своими руками.
Победители конкурсов получили в подарок книги и билеты в республиканские учреждения культуры. Все пришедшие на торжество смогли посмотреть на лучшие культурные дневники, демонстрация которых прошла в фойе театра.
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